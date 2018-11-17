В пятницу, 16 ноября футбольная сборная Украины в экспериментальном составе уступила Словакии в 4-м туре Лиги Наций, прервав свою беспроигрышную серию из девяти встреч.

Матч в Трнаве завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Подопечные Андрея Шевченко ранее гарантировали себе первое место в группе в то время, как команда Словакии плелась на последнем.

Встречу обслуживала судейская бригада из Черногории. Главный арбитр - Никола Дабанович. Лайнсмены - Милутин Джукич и Александар Джиканович, четвертый рефери - Владан Тодорович.

Первый мяч на 19-тысячном стадионе имени Антона Малатинського в Трнаве словацкие футболисты забили уже на 6-й минуте. Гамшик со штрафного накатил под удар Руснаку. Тот пробил из-за пределов штрафной и после небольшого рикошета мяч влетел в ворота Бойко.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Второй гол команда Словакии забила на 26-й минуте благодаря силе воли травмированного Куцки, который нанес мощный удар по воротам Бойко. После гола он был заменен.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

В начале второго тайма, на 47-й минуте матча наша команда сумела отыграть один мяч. Евгений Коноплянка забил ударом с линии штрафной.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

На 53-й минуте Зремлак после затяжной атаки, "вторым темпом" попал в ближний угол.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Мгновениями ранее мяч угодил в штангу от удара Гамшика. Окончательный счет в матче обводящим ударом на 61-й минуте установил Роберт Мак.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Экспериментальный состав сборной Украины уступил отчаянно желавшей победить Словакии, но все равно подопечные Шевченко - победители группы В1.

Чехи и словаки 19 ноября в очной дуэли определят, кто займет второе и третье места в нашей группе.

Заключительный в 2018 году матч наша сборная проведет 20 ноября. В 19.30 в Анталии начнется товарищеский матч подопечных Андрея Шевченко с Турцией.

Как сообщала "Страна", Уэйн Руни сыграл последний матч за сборную Англии. Лучший бомбардир англичан забил 53 гола в 120 матчах и также занимает второе место по количеству игр за первую команду страны.

Отметим, что Евгений Коноплянка попробовал себя в роли повара и приготовил блюдо - "пальчики оближешь".