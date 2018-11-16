Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем европейской обороны и отказался поддержать идею создания европейской армии. Об этом он заявил в пятницу, 16 ноября, после заседания правительства страны, сообщает DW.

"Для Нидерландов идея создания европейской армии - это слишком. НАТО остается краеугольным камнем нашей оборонной политики", - подчеркнул Рютте.

Как сообщалось, французский президент Эммануэль Макрон предложил создать "настоящую европейскую армию". "Мы должны защищать себя с оглядкой на Россию, Китай и даже США", - заявил он, добавив, что Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

Как сообщала "Страна", канцлер Германии поддержала идею создания объединенной армии Европейского союза. Она призвала "учитывая события прошлого года" работать над планом создания "настоящей" европейской армии. "Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами больше никогда не будет войны", - считает Меркель. Канцлер отметила, что эта идея никак не противоречит существованию оборонного альянса НАТО.

Трампа оскорбила идея Макрона об объединенной армии Европы для защиты от США. "Очень обидно, но, возможно, Европа сначала должна оплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в значительной степени субсидируют США", - заявил он. Также критически к идее Макрона отнесся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, инициатива о создании армии ЕС имеет смысл только в рамках Альянса.

При этом Путин назвал естественной идею объединенной армии Евросоюза.