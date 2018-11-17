Участники конференции по мерам и весам в Париже отказались от материального эталона килограмма.

Эталон килограмма впервые был изготовлен в 1799 году в Лондоне и представлял собой платиновую гирю. В 1889 году ее заменили на цилиндр из платиново-иридиевого сплава и перевезли на хранение в Международное бюро мер и весов города Севр под Парижем.

Принятое еще в 1901 году официальное определение ровно так и звучало: "Килограмм - это единица массы, равная массе международного прототипа килограмма".

Международный прототип килограмма раньше представлял из себя 4-сантиметровый цилиндр, состоящий на 90% из платины и на 10% из иридия.

Но физические объекты могут терять атомы (фактически испаряться) или, напротив, впитывать молекулы из окружающего воздуха, так что за прошедшее столетие масса эталона изменилась на несколько десятков микрограммов.

Это значит, что все остальные прототипы килограмма, по которым калибруют весы по всему миру, строго говоря, были не идеально точны.

Теперь килограмм предполагается измерять при помощи так называемых весов Ватта (или баланса Киббла) - этот прибор определяет массу через постоянную Планка, основную константу квантовой теории.

Проще говоря, определение килограмма увязано с количеством электромагнитной энергии, необходимой для того, чтобы уравновесить объект соответствующей массы. Эталонную гирю заменят электрический ток и напряжение, пропорциональное силе создаваемого ей гравитационного поля.

Эти величины, в отличие от самого физического объекта, не могут измениться или пропасть. А кроме того, точно отмерять килограмм теперь смогут любые ученые по всему миру, а не только те, у кого есть доступ к оригинальной парижской гире или ее копии.

Килограмм оставался единственной единицей системы СИ, которая определялась с помощью предмета. Теперь все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным физическим постоянным.

Новое определение килограмма должно вступить в силу в мае следующего года.

В пятницу также были пересмотрены определения ампера, кельвина и моля.

Ампер (сила тока) будут измерять, подсчитывая число создающих ток и по одному переносимых электронов.

Кельвин (температура) - за счет акустической термометрии, измеряя скорость звука в сфере, заполненной газом определенной температуры.

Моль (количество вещества) пересмотрели при помощи инструмента, определяющего точное число атомов в идеальной сфере из чистого кремния-28.

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