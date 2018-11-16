Отныне в Бердичеве, Новограде-Волынском, Калуше, Шостке, Корюковке можно будет воспользоваться пилотным проектом и зарегистрировать брак в сокращенные сроки по выбранному женихом и невестой месте, передает ЮрЛига.

Правительство расширило перечень населенных пунктов, изъявивших желание приобщиться к пилотному проекту, внедренному распоряжением от 13 июля 2016 года № 502. Соответствующее распоряжение № 847-р было принято 14 ноября.

В частности, указанная услуга облегчит процесс регистрации брака участникам ООС и переселенцам. Упрощенная процедура государственной регистрации брака позволит оценить целесообразность внесения соответствующих изменений в сфере госрегистрации актов гражданского состояния.

Заметим, что на сегодняшний день пилотный проект реализуется на территории всей Украины в 67 населенных пунктах.

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