Правительство обеспечило реализацию механизма "единого окна" на таможне, который был введен Законом № 2530-VIII, путем оптимизации контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины, передает ЮрЛига.

В частности, принятым постановлением от 24 октября 2018 года № 960 утверждены:

перечень товаров, которые в случае ввоза на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита) подлежат мероприятиям официального контроля. Это товары, подлежащие фитосанитарному и ветеринарно-санитарному контролю, а также товары, подлежащие государственному контролю за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных;

перечень документов и сведений, подлежащих проверке в ходе предварительного документального контроля.

Напомним, согласно ст. 319 ТК Украины товары, ввозимые на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита), могут подлежать мероприятиям официального контроля. Такие мероприятия проводятся:

в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу Украины - в объеме, необходимом для предоставления разрешения на пропуск товаров через таможенную границу Украины для их перемещения в пункты назначения на территории Украины или в пункт вывоза (пропуска) за пределы таможенной территории Украины или выпуска их в заявленный таможенный режим в соответствии с целью их ввоза в Украину в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины;

в пунктах назначения на территории Украины - в объеме, необходимом для предоставления разрешения на выпуск товаров в заявленный таможенный режим в соответствии с целью их ввоза в Украину.

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