Обильные снегопады на востоке США привели к отключению электричества и отмене авиарейсов, в снежной буре погибли минимум 8 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Непогода затронула город Нью-Йорк и штаты Мэн, Нью-Джерси, Пенсильвания, Новая Англия и Миссисипи. Десятки тысяч человек остались без света. Кроме того, сотни рейсов отменили в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, аэропорту Ла-Гуардия и аэропорту города Ньюарк.

В Нью-Йорке повалено много деревьев, на дорогах скопились многокилометровые пробки. Местная полиция рекомендует жителям не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.

Напомним, сильный снегопад обрушился на США в ночь на пятницу. По данным местных метеорологических служб, в Пенсильвании и Новой Англии выпало до 30 см осадков.

Фото: Dave Krugman‏/Twitter

Фото: Prince M.M. Diab‏/Twitter

Фото: HUB Truck Leasing/Twitter

Застрявшие пассажиры в аэропорту Нью-Йорка Фото: twitter.com/PankajTri29

.@News12NJ @CBSNewYork @NBCNewYork @ABC7 View from @NJTRANSIT bus at 16E tolls on NJTurnpike. 3+ Hours on Bus. Have not seen one plow or salt truck out at all thanks to @GovMurphy Elderly passengers getting sick. @PANYNJ @realDonaldTrump @njdotcom @NJDOT_info pic.twitter.com/MxBi8VWpdm