Появились фото и видео грандиозного снегопада в США, который уносит человеческие жизни
Обильные снегопады на востоке США привели к отключению электричества и отмене авиарейсов, в снежной буре погибли минимум 8 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.
Непогода затронула город Нью-Йорк и штаты Мэн, Нью-Джерси, Пенсильвания, Новая Англия и Миссисипи. Десятки тысяч человек остались без света. Кроме того, сотни рейсов отменили в международном аэропорту имени Джона Кеннеди, аэропорту Ла-Гуардия и аэропорту города Ньюарк.
В Нью-Йорке повалено много деревьев, на дорогах скопились многокилометровые пробки. Местная полиция рекомендует жителям не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.
Напомним, сильный снегопад обрушился на США в ночь на пятницу. По данным местных метеорологических служб, в Пенсильвании и Новой Англии выпало до 30 см осадков.
Фото: Dave Krugman/Twitter
Фото: Prince M.M. Diab/Twitter
Фото: HUB Truck Leasing/Twitter
Застрявшие пассажиры в аэропорту Нью-Йорка Фото: twitter.com/PankajTri29
Oops!! the winter weather has started. The GWB is a total lockdown. Expect Heavy traffic. pic.twitter.com/uYP0N067ka— NYC Scanner (@NYScanner) 15 ноября 2018 г.
.@News12NJ @CBSNewYork @NBCNewYork @ABC7 View from @NJTRANSIT bus at 16E tolls on NJTurnpike. 3+ Hours on Bus. Have not seen one plow or salt truck out at all thanks to @GovMurphy Elderly passengers getting sick. @PANYNJ @realDonaldTrump @njdotcom @NJDOT_info pic.twitter.com/MxBi8VWpdm— Milez25 (@Milez25NYC) 15 ноября 2018 г.
George Washington Bridge pic.twitter.com/H1wVBaRxDc— NortheastWeatherWx (@NEWeatherWx) 15 ноября 2018 г.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с рабочим визитом в США. Главной целью его визита является проведение инаугурационного заседания Комиссии стратегического партнерства Украина – США обновленного формата, которое назначено на 16 ноября.
Тем временем в Калифорнии не стихают сильные лесные пожары. По последним данным, число жертв огненной стихии выросло до 66 человек.