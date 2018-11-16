Космонавты общаются между собой на смеси русского и английского языков, чтобы избежать языкового барьера на Международной космической станции. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам американского астронавта НАСА Серены Ауньон-Ченселлор, которая сейчас находится на орбите, обитатели МКС не считают язык барьером.

"Забавно, но мы не считаем, что язык представляет преграду здесь наверху. Мы все проходим обучение на русском, а российские космонавты проходят обучение на английском, и мы переходим с одного языка на другой и обратно", - пояснила она.



Она также отметила, что такая свобода в общении делает жизнь в космосе веселее. Американка находится на МКС вместе с немецким астронавтом Александром Герстом и россиянином Сергеем Прокопьевым. "Очень часто я обращаюсь к Сергею на русском, он отвечает на английском, иногда наши предложения перемешены, что-то вроде рунглиш, если хотите", - рассказала Ауньон.

"Мы видим в этом преимущество, потому что иногда слова в русском языке лучше, чем в английском, и мы выбираем их. Это очень интересно и дает нам больше возможностей, чтобы говорить с партнерами о важных вещах, например о семье, об оставшихся дома родных", - заключила астронавт.

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