Известная украинская поп-дива Настя Каменских, которая поразила поклонников фото с латиноамериканским певцом в Вегасе, появилась под ручку со своим бывшим продюсером Потапом в США. Новые фото опубликованы на официальной странице певицы в Instagram.

Артистка появилась на публике в длинном серебристом платье в пол со шлейфом. Выбранный образ подчеркнул сексуальные изгибы фигуры Каменских, в частности, грудь и бедра. Певица похудела. На рэпере Потапе идеально сидит синий пиджак, черная рубашка и брюки. На глазах у него - солнцезащитные очки.

Фото: kamenskux/Instagram

Ранее певица шокировала поклонников леопардовыми леггинсами, заправленными в носки.

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