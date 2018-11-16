СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на "разговор" или "беседу" в преддверии объединительного собора. Об этом написал священник Александр Бахов в Facebook.

Однако, он разъясняет, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как "разговор" или "беседа".

"После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как "разговор" или "беседа", _ уточняет он Поэтому дорогие Владыки и отцы сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное - не бойтесь! (Откр. 2:10). Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого! А "приглашение" просите присылать по почте способом предусмотренный законодательством (Глава 11 Уголовного процессуального кодекса)! На "разговор" лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь (ст. 59 Конституции Украины)", - напоминает Бахов.

Фото: facebook.com

Напомним, священники Винницы выступили против митрополита Симеона, не поддержавшего решения собора УПЦ.

Также стало известно, что участников собрания духовенства Винницы начали склонять к выходу из УПЦ, "любыми средствами, ломать поодиночке".