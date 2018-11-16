Верховный Суд на Пленуме 16 ноября решил обратиться к Верховной Раде, Кабинету Министров и Высшему совету правосудия по поводу недопустимости отмены запланированного повышения должностных окладов судей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ВС считает неприемлемым правительственный законопроект № 9258, которым предлагается исключить из заключительных и переходных положений Закона "О судоустройстве и статусе судей" норму относительно повышения должностных окладов судей и установления с 1 января 2019 года должностных окладов для судьи местного суда в размере 25 прожиточных минимумов и для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января календарного года. В случае принятия соответствующих изменений размер должностного оклада местного судьи и дальше будет составлять 20, а высших судей - 30 прожиточных минимумов.

Пленум Верховного Суда обеспокоен подобным предложением и считает, что такой подход не отвечает сути и заданиям судебной реформы относительно достижения и обеспечения качественного отправления правосудия, в первую очередь, судами первой и апелляционной инстанций, поскольку рассмотрение подавляющего большинства судебных дел завершается именно в этих инстанциях. Подобные изменения нарушают принципы независимости, неприкосновенности судей, правовой определенности и легитимных законных ожиданий, которые являются элементами верховенства права.

В 2015-2016 годах во время подготовки и проведения судебной реформы повышение вознаграждения рассматривалось как одна из составляющих обеспечения независимости судей. Законодатель предусмотрел, что для получения повышенного размера зарплаты судья должен успешно пройти оценивание на соответствие занимаемой должности. Таким образом уже 2 года судьи проходят квалификационное оценивание и получают повышение судейского вознаграждения по процедуре, предусмотренной в пунктах 22, 24 разделу XII "Заключительные и переходные положения" Закона "О судоустройстве и статусе судей".

Соответственно отмена повышения размера должностных окладов судей местных, апелляционных и высших специализированных судов является фактически изменением гарантий, предусмотренных специальным законом, и негативно повлияет на финансовое обеспечение судов и судей, которое являются неотъемлемой составляющей независимости как отдельного судьи, так и всей судебной власти.

Отметим, что Высший совет правосудия уполномочен предоставлять консультативные заключения относительно проектов, которые касаются судебной власти. Председатель ВСП Игорь Бенедисюк в ходе Судебного форума АЮУ 16 ноября сообщил, что во вторник совет примет соответствующее заключение относительно неприемлемости подобных изменений.

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