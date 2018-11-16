Народная артистка Украины Тина Кароль, которая в этом году стала музыкальным продюсером "M1 Music Awards", посетила церемонию вручения премий Best Fashion Awards 2018 в Fairmont Grand Hotel Kyiv в красном платье от польского бренда Magda Butrym. Фото роскошного образа певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Эффектный шелковый наряд с пайетками и глубоким вырезом на спине и мерцающими блестками произвел ошеломительное впечатление на поклонников артистки. Свой образ певица дополнила туфлями с открытым носком от модельера Ульяны Сергиенко в тон и драгоценными серьгами от Alessandra Rich. Волосы Кароль были элегантно уложены, а губы певица выделила темной помадой.

Фото: tina_karol/Instagram

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом.

Также "Страна" писала, как M1 Music Awards 2017 назвал Тину Кароль и Макса Барских лучшими певцами Украины.