Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента планирует 19 ноября рассмотреть представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина. Об этом говорится в анонсе события, обнародованном на сайте парламента.

"19 ноября состоится открытое заседание комитета, на котором запланировано рассмотреть представление "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина", "О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Станислава Семеновича Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста)" от 6 ноября 2018 года, поддержанных и внесенных 7 ноября 2018 года в Верховную Раду Украины генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. Для участия в заседании комитета приглашены генеральный прокурор Украины Луценко Ю.В. и народный депутат Украины Березкин С.С", - говорится в сообщении.

Заседание Регламентного комитета должно начаться 19 ноября в 14:00.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина. К Комитету ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента представление на Березкина поступили 9 ноября.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий направил генпрокурору представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, который, по данным следствия, причастен к завладению 20 млн долл. Ощадбанка.

Как сообщала "Страна", Луценко направил в Раду представление на арест нардепа Березкина.

Ранее сын нардепа Максим Березкин и еще 5 подозреваемых по делу о хищении миллионов Ощадбанка вышли под залог.

Также мы писали, что подозреваемая в хищении $20 млн кредита в Ощадбанке дочь нардепа Березкина сбежала в Монако.