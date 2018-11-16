Вечером в четверг, 15 ноября, в Виннице прошло экстренное собрание городского духовенства УПЦ, участники которого заявили о полной поддержке решений Архиерейского Собора УПЦ от 13 ноября, в котором Украинская православная церковь (МП) официально выступала против автокефалии.

Данные решения отказался подписывать считающийся "протеже Порошенко" правящий епископ Винницкой епархии УПЦ митрополит Симеон.

Священники предложили ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии УПЦ на 19 ноября, однако Симеон решил действовать силой. Участников собрания поодиночке начали вызывать, с целью любыми средствами склонить их поддержать раскол, уйдя из Украинской православной церкви в автокефалию. Об этом сообщил протоирей Александр Овчаренко со ссылкой на одного из участников собрания.

Митрополит Симеон не прислушался ко вчерашнему призыву своего духовенства и отказался от требования своих священников. Он не захотел встречи на предлагаемом ими епархиальном собрании которое планировалось на понедельник.

"Он решил пойти на опережение и в экстренном порядке, тайно через своих представителей епархии, начал действовать по сценарию сказки Льва Толстого, об отце и трёх братьях... только не как добрый и заботливый пастырь и отец, а в точности наоборот", - сообщил отец Александр.

Участников собрания в Виннице начали вызывать по отдельности и "ломать, склоняя на свою сторону", вынуждая подписывать документы о переходе в раскол и выходе из Украинской Православной церкви (МП).

"Значит решил таки перешагнуть и погубить свои приходы, вызывали всех отдельно, ломали и склоняли на свою строну каждого по отдельности, без лишних глаз и ушей, кого кнутом, кого пряником, собрания побоялся, чтоб большинство не повлияло, на меньшинство.

Цель таких действий понятная, чтоб не было прозрачности, чтоб исказить результаты тайного голосования и в итоге преподнести информацию в выгодном "свете". Действовал, как тать, вынуждали подписывать документы в которых предлагается, предать Христа, уход в раскол, покинуть свою родную УПЦ МП, и предать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и уйти в автокефалию...", - сообщил священник.

Результаты этих насильственных мер пока неизвестны. Отмечается, что самые инициативные не собираются сдаваться, будут ехать в Киев. Уже планируется встреча с предстоятелем УПЦ Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

"Отступать никто не будет... по Храмам собирают подписи в поддержку Архиерейскому Собору и Блаженнейшему Онуфрию."

"Братья и сестры! Священноначалие просит молитв! Надо поддержать винницких отцов, предать всему этому огласку в сети", - также попросил священник Александр Овчаренко.

Фото: facebook.com/ovcha

Как сообщала "Страна", обнародован текст 12 решений Собора архиереев Украинской православной церкви. В частности, он предусматривает разрыв контактов с Константинополем, отказ от смены названия УПЦ, а также невозможность присоединения епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к процессам автокефалии.

Напомним и другие подробности Собора УПЦ, где Онуфрий говорил по телефону с Порошенко.