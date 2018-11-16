Правительство определило печатное средство массовой информации общегосударственной сферы распространения, в котором в 2019 году будут размещаться повестки о вызове подозреваемого, обвиняемого и информация о процессуальных документах. Им стала газета "Урядовий кур'єр".

Соответствующее распоряжение № 848-р принято на правительственном заседании 14 ноября, передает ЮрЛига.

Принятое распоряжение позволит обеспечить в соответствии с требованиями УПК Украины публикацию информации о процессуальных документах и повестках о вызове подозреваемых или обвиняемых, в отношении которых осуществляется специальное досудебное расследование или специальное судебное производство.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине начал действовать новый порядок доведения законов до населения. Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов" вступил в силу 21 октября.