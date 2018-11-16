Кабмин отнес к категории лиц с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в разумном приспособлении для прохождения внешнего независимого оценивания, учеников, которые получали полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе и на языке коренных народов.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением от 14 ноября 2018 года № 952, передает ЮрЛига.

Целью документа является создание условий для обеспечения равного доступа к высшему образованию.

Как сообщала "Страна", для сдачи ВНО украинских школьников попросят предъявить ID-карточку

Мы писали, что ВНО по физике или математике и проходной балл 150. В Украине ввели новые правила приема в медвузы.

Ранее в Украине определились, когда и какие предметы будут сдавать на ВНО в следующем году.