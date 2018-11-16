В Кабмине одобрили изменения Правил оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию. Об этом сообщает ЮрЛига.

Принятым правительственным постановлением № 954 с 1 января 2019 года предусматривается применение ряда новых процедур, в частности:

отмена оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса", поскольку таким путешествующим с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы;

увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление Е-виз с $65 до $85;

расширение перечня оснований для оформления Е-виз. В добавление к деловой и туристической цели въезда вводятся Е-визы сроком до 30 дней для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ. Виза в электронном виде оформляется как разовая.

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