В Антарктиде глыба льда размером с Род-айленд вдруг исчезла в чрезвычайно горячей точке, которую нагревают радиоактивные камни и теплые водяные потоки. Об этом пишет Newsweek.

Ученые Британской антарктической службы исследовали ледяные потоки на Восточном антарктическом ледниковом щите, которые стекают к побережью. Чтобы найти геотермальную активность, вызывающую эти изменения в Антарктиде, ученые допустили наличие "геотермальных аномалий" под ледяным покровом. Но прямых доказательств этому не было.

Недавние исследования доказали, что даже незначительные локализованные изменения могут сильно повлиять на движение льда. Команда BAS при помощи специального радара изучила участок льда неподалеку от Южного Полюса и смогли сделать замеры.

Ученые выявили измененную толщину покрова, а также бассейны под ней. Один из участков был особенно необычным. Ученые заметили исчезновение огромной ледяной глыбы.

Причиной этому стала чрезвычайная геотермальная аномалия. Этот источник тепла заставлял лед над собой таять, из-за чего целые ледяные пласты сползали. Источником тепла в аномалии оказались "радиогенные гранитоиды", то есть горячие радиоактивные камни, а также горячая вода, которая поднималась из-под земли. Когда лед тает, то вода стекает и наполняет озера под ледниковым щитом ниже по течению.

Как сообщала "Страна", в древних льдах Антарктиды исследователи обнаружили сотни новых метеоритов.

Напомним, ученые пришли к выводу, что снижение выбросов в атмосферу уже не остановит таяния ледников.

Также стало известно, что тающие из-за глобального потепления ледники уже деформировали дно мирового океана.