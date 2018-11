Под толщей льда в Гренландии обнаружили гигантский кратер, диаметром 30 километров. Вероятно, он сформировалась от столкновения Земли с астероидом примерно 12 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Die Zeit. со ссылкой на команду геологов из Университета Канзаса.

Кратер залегает под толщей льда ледника Гаявата на северо-западе Гренландии. А заметить его удалось лишь благодаря оценке данных NASA. Около 80% Гренландии покрыты ледниковым щитом. Это делает остров хорошим местом для исследования климатических изменений. Собственно, этим исследователи и занимались, наблюдая за процессом таяния льда и беря на анализ образцы почв.

Первые признаки того, что подо льдом Гренландии лежит громадный кратер, появились, когда работники одного из проектов NASA собирали данные о региональных климатических изменениях в период между 1996 и 2014 годами. Они при этом использовали различные измерительные приборы, лазерные сканеры и радары собственной разработки. Но только в 2016 году удалось свести данные воедино и заподозрить, что лед скрывает кратер. Ученый Джон Паден объяснил, что это образование точно появилось в результате столкновения.

Скорее всего, это был какой-то массивный космический объект, например астероид, который ударился о Землю около 12 тысяч лет назад. Но установить его точный возраст было трудно, поскольку он под ледниковым щитом. И добраться до него невозможно.

Геоморфологическое и гляциологическое положения ледника Гаявата в северо-западной Гренландии, фото: advances.sciencemag.org

Shocked quartz grains from glaciofluvial sediment sample HW21-2016, фото: advances.sciencemag.org

Raman spectra of glassy matrix of selected grains.

Spectra from three grains shown in Fig. 3, with labeled band peaks. Фото: advances.sciencemag.org

Как сообщала "Страна", в Антарктиде фотожурналист Кристофер Мишель сумел запечатлеть удивительное радужное пятно, которое напоминает огромное солнце.

Отметим, что на видео попало рождение айсберга, отколовшегося от арктического щита.