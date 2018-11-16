Заблокированная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" продолжает входить в первую пятерку самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории - 31%.

Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-аудитории Интернет Ассоциации Украины по итогам октября 2018 года.

На первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и "Вконтакте". Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 84%.

Для "ВКонтакте" эти показатели составили 14% и 31% соответственно. Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", Instagram, "Одноклассники", и "Синоптик".

Фото: inau.ua

Ранее "Страна" писала о программе, которая позволяет входить на заблокированные государством сайты.

Напомним, "ВКонтакте" собирается запустить голосовые звонки, как в Viber и Facebook.

Как сообщала "Страна", "ВКонтакте" готовятся запустить собственную платежную систему VK Pay.