Запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" держится в пятерке самых посещаемых сайтов страны
Заблокированная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" продолжает входить в первую пятерку самых посещаемых сайтов с месячным охватом аудитории - 31%.
Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-аудитории Интернет Ассоциации Украины по итогам октября 2018 года.
На первом месте в рейтинге наиболее посещаемых доменов оказался Google. Также в первую пятерку вошли сайты Youtube, Facebook, Ukr.Net и "Вконтакте". Среднедневная доля аудитории за месяц сайта Google составила 66%, а месячный охват аудитории – 84%.
Для "ВКонтакте" эти показатели составили 14% и 31% соответственно. Во второй пятерке рейтинга оказались сайты OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", Instagram, "Одноклассники", и "Синоптик".
Фото: inau.ua
Ранее "Страна" писала о программе, которая позволяет входить на заблокированные государством сайты.
Напомним, "ВКонтакте" собирается запустить голосовые звонки, как в Viber и Facebook.
Как сообщала "Страна", "ВКонтакте" готовятся запустить собственную платежную систему VK Pay.