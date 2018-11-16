В полиции Киева сообщают, что никаких заявлений о пропаже Натальи Бурейко ни от родителей, ни от друзей не поступало. Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Киева Оксана Блищик в комментарии Радио Свобода.

Декан факультета Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", где учится Наталья Бурейко, Игорь Астрелин обратился в полицию с заявлением и просьбой разыскать девушку, потому что она не появляется в университете и установить связь с ней не удается.

В деканате химико-технологического факультета подтверждают факт обращения в полицию. Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в комментарии Радио Свобода сообщила, что такое обращение было, однако называет его не "заявлением " как в деканате, а "письмом".

"В Соломенское управление полиции поступило письмо от деканата о том, что студентка не посещает занятия. По этому письму проводится проверка", – замечает Оксана Блищик.

Ранее "Страна" рассказывала, почему студентка Бурейко обвинила Варченко в домогательствах и как от этого пострадает "украинское ФБР" в видеоблоге.