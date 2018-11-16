В Министерство иностранных дел Украины пригласили нового посла Венгрии Иштвана Ийдярто (István Íjgyártó) для выражения протеста в связи с недавними заявлениями венгерского премьер-министра Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Венгрии Жолта Шемьена (Zsolt Semjén) относительно Украины. Об этом сообщает Интерфакс.

"Венгерскому дипломату была высказана необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - сказано в комментарии МИД Украины, распространенном пресс-службой ведомства в пятницу, 16 ноября.

В четверг, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины не может быть достигнуто согласие. Премьер-министр Венгрии также констатировал, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или Евросоюз.

Виктор Орбан также заявил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением.

"Страна" разбиралась, чем обернется скандал с раздачей венгерских паспортов. Взаимоотношения Украины и Венгрии, которые и так оставляли желать лучшего из-за закона об образовании, ограничивающего обучение на языках нацменьшин, накалились еще больше.

Отметим, что Венгрия грозит блокировать любые решения саммита Украина-Грузия-НАТО.