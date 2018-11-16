Сегодня, 16 ноября, водителям лучше воздержаться от поездок на юг и восток Украины, а также в Днепр и Кропивницкий. Эти районы назвали неблагоприятными по причине гололедицы на дорогах. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Все, кто едет на Юг, Восток, в районы Днепра и Кропивницкого. Там сегодня - неблагоприятные погодные условия: дождь, мокрый снег, штормовой ветер. Внимательно и осторожно, особенно водители!", - пишет синоптик.

Также она опубликовала карту циклона.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Украине последствия непогоды привели к обледенению дорог и мостов, в том числе пострадал и Крымский мост в аннексированном Крыму, где столкнулись сразу 8 автомобилей.

Также "Страна" писала, как на материковой Украине только за один день произошло 1358 ДТП с потерпевшими, погибли 11 человек.