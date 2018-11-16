В пятницу, 16 ноября, Окружной суд в Вашингтоне обязал администрацию президента США вернуть пропуск для прохода в Белый дом журналисту телеканала CNN Джиму Акосте. Об этом сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Согласно решению суда, в Белом доме должны восстановить его аккредитацию "немедленно".

Между тем, сам телеканал отмечает, что решение было вынесено в рамках рассмотрения иска Си-Эн-Эн (CNN) против администрации президента США и судебные разбирательства в целом по этому делу все еще продолжаются.

"Этот результат означает, что доступ Акосты в Белый дом будет восстановлен как минимум на некоторый период времени", - поясняет телеканал.

Со своей стороны судья Тимоти Келли, который рассматривает этот иск, отметил, что, по его мнению, Си-Эн-Эн и Акоста смогут одержать победу в этом деле в целом.

По словам Келли, которого Трамп назначил федеральным судьей в прошлом году, Белый дом не обеспечил проведение надлежащей правовой процедуры, которая требуется для законного отзыва допуска у журналиста в Белый дом.

Таким образом, сообщает телеканал, судья оставил возможность для того, чтобы администрация американского президента попыталась вновь отозвать аккредитацию у репортера, если она обеспечит проведение необходимой формальной процедуры надлежащим образом.

На решение судьи уже отреагировал и сам Акоста. Он поблагодарил всех своих коллег и судью, а также заявил, что пора возвращаться к работе.

"Я хочу поблагодарить всех моих коллег в СМИ, которые поддерживали нас на этой неделе, и судью за его сегодняшнее решение. И давайте возвращаться к работе", - сказал он.

Ранее Си-Эн-Эн подал иск против президента США Дональда Трампа и ряда его сотрудников. Иск стал ответом на приостановку действия пресс-карты Акосты для прохода в Белый дом. Истцы в лице телеканала и Акосты заявили, что Трамп и еще пять ответчиков таким образом нарушили их права, гарантированные первой и пятой поправкой к Конституции США.

Первая поправка, в частности, гарантирует свободу прессы в США. Пятая поправка позволяет гражданам США не свидетельствовать против себя.

Помимо Трампа, ответчиками выступили пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, глава аппарата Белого дома Джон Келли, заместитель главы аппарата по коммуникациям Билл Шайн, директор секретной службы США Джозеф Клэнси, а также неназванный сотрудник секретной службы, забравший карту у Акосты.

На прошлой неделе администрация приняла решение об отзыве у Акосты допуска в Белый дом. Перед этим на пресс-конференции после промежуточных выборов в США Акоста задал президенту США несколько вопросов подряд.

В одном из вопросов журналист раскритиковал позицию президента о продвигающемся к США караване мигрантов, на что Трамп попросил Акосту позволить ему управлять страной. Затем Акоста попытался задать новые вопросы, но Трамп прервал его, а у журналиста забрали микрофон. Трамп назвал Акосту "грубым, ужасным человеком".

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