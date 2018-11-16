В Украине на этих выходных, 17 и 18 ноября, сохранится морозная погода, местами пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица. С 20 ноября циклон с районов Средиземноморья принесет сильный ветер и осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 17 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями, на юге, а также Донецкой и Луганской областях возможен дождь с мокрым снегом, на остальной территории – без осадков. Ночью самый сильный мороз прогнозируют в Сумской области – до -9. Днем в Украине от 2 до 4 градусов тепла, на Закарпатье +7.

В Киеве будет без осадков, ночью -4...-6°, днем 0...+2°; В Виннице - солнечно, ночью -3...-5°, днем +0...+2°; В Луганске - ясно, ночью -3...-5°, днем +1...+3°; Во Львове - солнечно, ночью -3...-5°, днем +1...+3°; В Днепре - ясно, ночью -3...-5°, днем +2...+4°; В Запорожье - снег, ночью 0...-2°, днем +0...+2°; В Одессе - ясно, ночью +0...-2°, днем +0..+2°; В Сумах - ясно, ночью -7...-9°, днем +2...+4°; В Херсоне - снег, ночью 0...-2°, днем +0...+2°; В Хмельницком - без осадков, ночью -3...-5°, днем +1...+3°;

Погода в Украине 17 ноября Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 18 ноября, небольшой снег прогнозируют на севере, западе, а также в некоторых центральных областях. Ночью преимущественно до 4 градусов мороза, только в Черкасской и Луганской областях до -6. Днем от -3 до +3, на Закарпатье до +6.

В Киеве - снег, ночью -4...-7°, днем +0...+2°; В Виннице - солнечно, ночью -5...-7°, днем +1...+3°; Во Львове - снег, ночью -5...-7°, днем 0...+2°; В Днепре - ясно, ночью -4...-6°, днем 0...+2°; В Запорожье - ясно, ночью -2...-4°, днем +0...+2°; В Ивано-Франковске - без осадков, ночью -5...-7°, днем +1...+3°; В Одессе - без осадков, ночью -1...-3°, днем +3..+5°; В Сумах - снег, ночью -6...-8°, днем -1...+1°; В Хмельницком - снег, ночью -5...-7°, днем 0...+2°;

Погода в Украине 18 ноября Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве водителей просят не оставлять автомобили у дорог и улиц, чтобы не мешать убирать снег.

Также появилось видео массовых ДТП и заторов на обледеневшем Керченском мосту.