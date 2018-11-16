Спокойна валютная торговля перед выходными завершилась 16 ноября мизерным подорожанием доллара - на 1 копейку. Межбанк закрылся в рамках 27,77-27,80 грн/$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Настрой на торгах был таким же, как и всю неделю - превалировали продажи доллара, и его излишек выкупал Нацбанк. Казначеи считают, что чиновники приобрели сегодня привычные $10 млн.

Кстати, именно поддержка НБУ позволила немного приподнять курс доллара, который на протяжении пятничных торгов проседал до 27,745 грн/$.

"Тон сегодняшним курсовым трендам задало стартовое снижение котировок, мотивировавшее регулятора к оперативному участию в торгах с выкупом валюты, что активизировало спрос и подтянуло котировки вверх до вчерашнего уровня", - объяснил Куринной.

Спрос на валюту остается небольшим, хотя объем гривневой постепенно подрастает: 16 ноября остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,7 млрд грн (до 55,1 млрд грн), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 2 млрд грн (до 28,8 млрд грн).

Возможно поэтому Олег Куринной спрогнозировал на понедельник достаточно широкий диапазон колебаний — 27,75-27,85 грн/$.

"Не думаю, что мы увидим с понедельника существенную раскачку курса на межбанке. Спрос на доллар не растет, потому торговля обещает быть спокойной. Думаю, движение курсов по 1-3 копейки в день - тренд не одной недели. Минимальное движение котировок может продлиться до конца ноября", - спрогнозировал председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

Как сообщала "Страна", ранее доллар "похудел" на 6 копеек, а евро - на 5.

Мы рассказывали, почему доллару дают дешеветь и что будет дальше с его курсом.

Ранее курс самой известной криптовалюты мира опустился до минимума с октября 2017 года.