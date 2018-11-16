16 ноября Львов уже получил 30 трамваев из Берлина (Германия). Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Украинские новости.

"Все 30 трамвайных вагонов из Берлина доставлены во Львов. Таким образом немецкая сторона полностью выполнила условия контракта, в частности в части условий поставки", - говорится в опубликованном сообщении.

По предварительно договоренности вагоны должны были поставлять партиями в течение трех месяцев. Эту функцию выполняла польская компания-перевозчик Panas Transport на условиях победителя тендера, который провела немецкая сторона.

"Сегодня из общей партии 6 вагонов уже курсируют на линии, в частности на трамвайном маршруте №3. Также, как сообщил Олег Береза, директор ЛКП "Львовэлектротранс", 16 ноября предприятие ожидает разрешения на эксплуатацию еще 3 вагонов, - сказано в сообщении.

Ожидается, что до 2019 на линии выйдет 15 вагонов из партии. Остальные будут выходить на маршруты с января по июнь 2019 года по 3 трамвая в месяц.

Кроме того, на предприятии продолжается работа по перестройке электронных табло трамваев с латиницы на кириллицу. Работы проводят совместно с немецкими специалистами, которые предоставили соответствующую консультацию и оборудования.

Как сообщала "Страна", в Кабмине решили сузить крайнюю левую полосу на трассах.

В случае принятия новых ГСН, ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории - расширена до 3 метров.

Отметим, что в Мариуполе запретили кататься на слонах в городском парке.