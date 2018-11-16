Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию меморандума и кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 1 млрд евро. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Петр Порошенко подписал закон Украины О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро), который был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года.

В АП напомнили, что эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 года в Киеве в развитие договоренностей главы государства с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита Восточное партнерство 23 ноября 2017 года в Брюсселе и 20-го саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 года в Киеве.

Отмечается, что реализация Меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы ЕС в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

"Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбе с коррупцией, осуществлению малой приватизации, управлению государственными предприятиями, корпоративному управлению в государственных банках и банковскому надзору, дальнейшим реформам в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты", - подчеркнули в АП.

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Напомним, 14 сентября Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитном соглашении ЕС с Нацбанком о программе макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1 млрд евро. Меморандум о взаимопонимании определяет перечень мероприятий по реализации структурных реформ в управлении государственными финансами. Идет речь также о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, секторных реформах, социальной политике и менеджменте в государственных компаниях. Программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере 1 млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 - для второго.

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