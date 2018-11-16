Проректор по науке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий назвал "шпиль" словом 2018 года. Он также добавил, что более всего на выбор слова влияют соцсети.

На втором месте - слово "пенсионный". Об этом сообщает агентство "Москва".

"Слово "шпиль" до текущего (2018 - Прим.Ред.) года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных, на его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в злополучный британский Солсбери. На втором месте слово "пенсионный", тут причины ясны - изменения в пенсионном законодательстве стали одним из главных событий в нашей стране", - заявил Осадчий.

Как сообщала "Страна", составители Оксфордского словаря назвали словом 2018 года toxic ("токсичный"). Оно пришло из Греции, где выражением "toxikon pharmakon", обозначали смертоносный яд, который использовали для пропитки стрел.

Отметим, что горы мусора в океане повлияли на выбор слова 2018 года.