На понедельник, 19 ноября, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару до уровня 27,75497 грн/$1 по сравнению с сегодняшним курсом в 27,774256 грн/$1. Падение доллара зафиксировано на уровне 0.07% за сутки.

Также курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,755 гривни за доллар. Дилеры коммерческих банков сообщают, что котировки гривни к окончанию торгов составили 27,74-27,77 грн/$1.

Как сообщала "Страна", глобально курсовой провал объясняют активными конвертациями валютной выручки агропроизводителями и слабым спросом на "американца" со стороны импортеров. Так, 15 ноября, регулятор собирал доллар по 27,77 грн/$ и приобрел, по оценкам финансистов, до $10 млн.

В середине недели доллар также показал 8-копеечное падение.