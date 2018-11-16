В пятницу, 16 ноября, на 76-м километре Житомирской грузовик DAF снес несколько метров отбойника и перевернулся. Машина, которая везла офисную бумагу, перевернулась поперек дороги, вследствие чего движение по части трассы оказалось перекрыто. Авария произошла около 6:20. Информатор сфотографировал с высоты перевернутый посреди дороги тягач.

Фото: youtube.com

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако пока дорожные работники не ликвидируют все последствия ДТП, движение по трассе в сторону Житомира пустили по встречной полосе.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом фура снесла отбойник и перевернулась. Из-за аварии часть Житомирской трассы в сторону Житомира оказалась перекрыта.

Фото: kiev.informator.ua

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