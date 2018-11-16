Созданный в Камбодже при поддержке ООН спецсуд признал двух экс-лидеров "красных кхмеров" виновными в геноциде. Их повторно осудили на пожизненный срок. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщает Reuters.

Экс-председатель президиума Дем. Кампучии, 87-летний Кхиеу Сампхан, и один из ближайших сторонников диктатора Пол Пота, "брат номер два", 92-летний Нуон Чеа, уже отбывают пожизненный срок за преступления против человечности. Однако геноцид ранее не упоминался в их приговорах.

Оба обвиняемых, как и ранее, не признали своей вины. Чеа покинул зал суда спустя 40 минут после начала слушания по причине болей в спине. Сампхан не смог самостоятельно встать, чтобы выслушать приговор.

Суд, созданный в 2005 году властями Камбоджи совместно с ООН специально для расследования преступлений режима Пол Пота, приговорил только трех человек. Первый приговор был вынесен в 2010 году: тогда на пожизненный срок был осужден Канг Кек Иеу, бывший начальник концлагеря для политзаключенных. Еще два расследования были прекращены в 2013 и 2015 годах по причине смерти подозреваемых.

"Красные кхмеры" правили Камбоджей (которая тогда называлась Кампучией) с 1975-го по 1979 год, пока не были свергнуты вьетнамскими войсками. За это время в ходе репрессий и насильной аграризации погибло, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек - почти четверть населения страны.

Как сообщала "Страна", в течение 2018 года на Донбассе в зоне проведения ООС были ранены или погибли не менее 23 детей.

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