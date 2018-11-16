Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт "Киев" ("Жуляны") на 681 тысячу гривен, а также управляющую им компанию "Мастер-Авиа" на 1,8 миллиона гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

По итогам инвестиционного тендера, который прошел в 2010 году, аэропортом управляет компания "Мастер-Авиа", которая заключила договор аренды имущества аэропорта на 49 лет.

По данным компании, за это время она инвестировала более 50 млн долларов в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита.

Бенефициарами компании, согласно госреестру, являются Василий Хмельницкий и Денис Костржевский.

"Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.

Международный аэропорт "Киев" по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа Boeing-737, Aerobus-320.

Аэропорт "Киев" за 9 месяцев 2018 года обслужил 2,165 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года, в том числе, в сентябре рост пассажиропотока составил 30,6% – до 307,5 тысячи.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что АМКУ выясняет, на каком основании мобильные операторы Украины сократили тарифные планы до 4 недель.

Ранее АМКУ оштрафовал крупнейшие сети АЗС на 41 миллион за сговор при подорожании автогаза.

Также АМКУ заявила, что две компании производят половину всего куриного мяса в Украине.