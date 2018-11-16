Украина не сможет до конца года создать военно-морскую базу на Азовском море, так как на это необходимо больше времени и средства, которых у Украины сейчас нет. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Эфир передачи опубликован на YouTubе аккаунте канала.

"Я выступал категорически против популизма.... Тезисы о том, что у Украины есть возможности военным путем ответить военно-морскому флоту России абсолютно, по моему мнению, не соответствуют действительности. Чтобы перекрыть судоплавство в Керченском проливе не обязательно использовать военно-морские силы. Ширина Керченского пролива в самой большой части составляет всего 15 км. Для современных видов наземного вооружения это не дистанция. А с двух сторон Керченский пролив контролируется РФ...", - сообщил он

Поэтому, по словам Георгия Туки, он не является сторонником тезисов о том, что база в Бердянске или Мариуполе позволит через месяц создать мощный военно-морской флот. "Это абсолютно не соответствует ни современным реалиям, ни современным запросам ведения войны, в том числе войны на море", - сказал он.

Видео: YouTube/ Телеканал Прямий

Напомним, в России в ответ на арест 15 судов заявили, что "в минуты способны перекрыть Азовское море для Украины".

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