Убийца бывшего участника группы The Beatles Джона Леннона Марк Чепмен раскрыл подробности своего преступления. Об этом сообщает Daily Mail.

Чепмен специально использовал экспансивные пули, чтобы наверняка убить Леннона. "Сразу после преступления я обеспокоился тем, чтобы он не страдал", - отметил он во время слушания о смягчении меры наказания.

63-летний убийца подчеркнул, что с каждым годом испытывает все больше стыда из-за совершенного преступления. Он добавил, что пытался отговорить себя от убийства, но "был уже слишком погружен в это".

Чепмену отказали в смягчении наказания. Это было уже десятое слушание, на котором мужчина пытался добиться освобождения. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Фото: dailymail.co.uk

8 декабря 1980 года Марк Дэвид Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава.

Напомним, в Запорожье открыли памятник распятому Джонну Леннону. Монумент распятого на гитаре музыканта успели раскритиковать жители Запорожья. В соцсетях они высказали недовольство новым образом знаменитого британца: "Дно", "Памятник пьяному сантехнику", - писали в комментариях пользователи соцсетей.

Как сообщала "Страна", в последний день прошлого года скончался первый менеджер легендарных The Beatles Алан Уильямс.