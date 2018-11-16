В пятницу, 16 ноября, сотрудника "Укринтеравтосервиса" задержали в рабочем кабинете "на горячем" при получении взятки. Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Полтавские полицейские задержали сотрудника местного филиала "Украинского государственного предприятия по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств" (УГП Укринтеравтосервис).

"Улов дня – 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укринтеравтосервиса". Взятка 20 тысяч долларов", – написал Луценко.

Генпрокурор опубликовал фотографии, на которых видно, что чиновника задержали при получении взятки. При этом на снимке видны гривневые купюры, а американской валюты нет.

Фото: Юрий Луценко/Facebook

Как сообщала "Страна", под Херсоном при получении взятки задержали чиновника-строителя.

Напомним также, что в Николаеве попался на взятке чиновник, который по долгу службы боролся с коррупцией.

Также "Страна" писала, как сотрудники "Киевтранспарксервиса" оформляли в Киеве парковки за взятки 500 - 700 долларов.