Группа депутатов Европарламента потребовала от американского гиганта интернет-торговли Amazon прекратить продажу в Интернете товаров с символикой СССР.

Об этом сообщил евродепутат от Литвы Антанас Гуога. По его словам, обращение к Amazon подписали 27 из 750 депутатов Европарламента. передает ТАСС.

По мнению депутатов-подписантов, майки, костюмы, флаги, сувениры с серпом и молотом якобы славят советский строй и одновременно "демонстрируют недостаток сочувствия и понимания к миллионам граждан Европы, которые тоже являются клиентами Amazon".

Евродепутата Гуога понадеялся, что компания остановит торговлю такими товарами "во имя ценностей демократии и свободы народов Европы". Депутат также обратился за разъяснением в Еврокомиссию.

Как сообщала "Страна", Amazon снимет сериал "Песчаная буря" по биографии Муаммара Каддафи. За экранизацию фильма про ливийского лидера возьмется режиссер триллера "Столкновение" Мохамед Диаб.

Также компания Amazon начала секретный проект по созданию домашних роботов.