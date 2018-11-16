Несмотря на пользу пряностей, они не являются лекарством, ведь пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения. Об этом написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Некоторые пряности влияют на пищеварение и набор веса. "Они действуют на состояние кишечной микрофлоры, которая вовлечена в регуляцию нашего веса. Например, перец чили и куркумин оказывают положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие - способность похудеть", - объясняет Супрун.

Острые специи также влияют на ощущение сытости и аппетита. Исследования показали, что люди потребляют меньше острой пищи, а следовательно и меньше калорий. Однако иногда даже небольшое количество острой пищи может вызвать желание сладкого или жирного.

Пряности также действуют на мозг и ощущения. Например, ментол мяты взаимодействует с холодовыми и опиатными рецепторами человека, поэтому мята нам кажется прохладной и даже обезболивает.

А капсаицин чилийского перца, наоборот, активирует тепловые рецепторы и влияет на болевые рецепторы желудочно-кишечного тракта.

Острая пища может вызвать радость и даже привыкание из-за того, что жгучесть некоторых пряностей запускает в мозге систему защиты - выделение эндорфинов, нейромедиаторов удовольствия. А ванилин, одна из главных сладких специй, помогает нам чувствовать себя счастливыми и расслабленными. "В некоторых исследованиях обнаружено, что ванилин потенциально можно использовать для лечения депрессивных состояний", - говорится в сообщении.

Некоторые специи могут иметь противопростудное действие. К примеру, черный перец, розмарин и тимьян способны сдерживать рост микроорганизмов, а корица, гвоздика, семена кориандра и их экстракты подавляют рост целого ряда бактерий, вирусов и грибков. Множество пряностей обладают антиоксидантным действием из-за их способности нейтрализовать свободные радикалы. "Некоторые специи могут сделать неполезную пищу менее вредной для здоровья. Исследования показали, что добавление смеси черного перца, орегано, имбиря и розмарина к гамбургерам снижало в них уровень канцерогенных веществ. В частности, тех, которые способны повреждать ДНК, вызывать мутации и увеличивать риск рака", - отмечает Супрун.

Однако, несмотря на полезные свойства пряностей, с ними следует быть осторожными. Не следует употреблять их в больших количествах, особенно если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, также следует тщательно подходить к выбору специй. "Иногда под видом корицы продают кору растения коричника китайского или кассии. Эта специя имеет слабый аромат, однако содержит много кумарина - токсичного для печени вещества с канцерогенными свойствами. Есть ее много - вредно для здоровья", - предостерегает и. о. министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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