Железнодорожный вокзал Николаева может первым в Украине частично перейти в частную собственность. Об этом со ссылкой на информацию Владимира Омеляна сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, выступая на ежегодном форуме в Николаеве 15 ноября, Омелян заявил, что железнодорожный вокзал в Николаеве находится в плохом состоянии. По его словам, несмотря на то, что планируется провести реформу "Укрзализныци" и сделать поездки из Николаева быстрее и дешевле, имеют место позорные инциденты, связанные с местным вокзалом.

"...Я не могу вместо вас ремонтировать туалет на вокзале в Николаеве. И это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломание туалетов, а директор вокзала "увольняется", идет на больничный и другое, чтобы не видеть результаты своей "работы" за год", - отметил Омелян.

Также он проанонсировал утвержденную с главой "Укрзализныци" концессию местного вокзала в формате государственно-частного партнерства. Однако, по его словам, она может произойти и с местными органами власти, окончательное решение еще не принято.

Напомним, Омелян заявил "евробляхерам", что повторно предложит Кабмину уволить главу "Укртрансбезопасности".

Также мы писали, что Омелян предложил украинцам "вернуть Кубань и Москву", чтоб можно было ездить в Россию.