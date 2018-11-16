Кабмин предлагает Верховной Раде отменить повышение зарплат судей в 2019 году. Об этом говорится в законопроекте №9258, зарегистрированном в парламенте 1 ноября, сообщают "Украинские новости".

Проектом закона предлагается отменить в законе "О судоустройстве и статусе судей" норму о запланированном с 1 января 2019 года повышении зарплат судей. Ранее планировалось, что для судьи местного суда зарплата будет составлять 25 прожиточных минимумов (около 48 тысяч гривен), а для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов (около 77 тысяч гривен).

В пояснительной записке говорится, что реализация законопроекта позволит сэкономить 2,8 млрд гривен и направить их в 2019 году на решение вопросов соцзащиты, развития регионов и укрепления обороноспособности страны.

В то же время в пятницу, 16 ноября, пленум Верховного Суда единогласно осудил этот законопроект и заявил, что он не отвечает международным стандартам. Пленум призвал Раду, Кабмин и Высший совет правосудия отреагировать на данную ситуацию.

Напомним, в новом бюджете Украины отменили повышение зарплат судьям.

Как сообщала "Страна", власти Украины до конца года намерены выпустить евробонды и увеличить госдолг на 2 миллиарда.

Ранее в Счетной палате анонсировали проблемы с повышениями зарплат и пенсий в 2019 году из-за госдолга.