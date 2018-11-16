В пятницу, 16 ноября, при получении взятки задержан руководитель территориального органа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня Генпрокуратура совместно с СБУ с поличным задержала руководителя ГАСИ Херсонской области, его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые вымогали и получили $4500 за согласование документации", - указано на странице Юрия Луценко в Facebook в пятницу, 16 ноября.

Генпрокурор отметил, что продолжает выполнять обещание, данное на совещании у вице-премьера Геннадия Зубко в сентябре.

"Выполняем обещание, данное строителям на совещании у вице-премьера Зубко: каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками государственной архитектурно-строительной инспекции будет жестко отрабатываться", – добавил Луценко.

ГАСИ выразила благодарность генпрокуратуре и правоохранительным органам в связи с задержанием коррупционера.

"ГАСИ осуждает совершенный руководителем территориального органа поступок и одновременно выражает благодарность Генеральной прокуратуре Украины и правоохранительным органам за проведенную оперативную работу и выявление позорного факта коррупции", – говорится в официальном заявлении ГАСИ.

По информации ведомства, начальник Управления ГАСИ в Херсонской области Сергей Циклинский был назначен на должность 25 октября 2018 года, вскоре после увольнения предыдущего руководителя по факту злоупотребления служебным положением.

В сентябре на совещании Минрегиона о ключевых направлениях реформирования строительной отрасли генпрокурор заявил, что система градостроительства, в том числе ГАСИ, является одной из самых криминализированных в стране.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщала "Страна", сотрудники "Киевтранспарксервиса" оформляли в Киеве парковки за взятки 500 - 700 долларов.

Отметим, что в Николаеве попался на взятке чиновник, который по долгу службы боролся с коррупцией.