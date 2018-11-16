Королева Иордании Рания Аль-Абдулла появилась на публике в костюме, созданном украинскими дизайнерами. Об этом сообщает Vogue Ukraine.

По информации издания, на встречу с женщинами-активистками королева Рания нарядилась в голубой брючный костюм украинского бренда Flow The Label, представленный в последней осенне-зимней коллекции.

По данным дизайнера Flow The Label Виктории Баланюк, с брендом связался личный стилист королевы Иордании и договорился о покупке наряда.

15 октября в Instagram королевы появилась фотография со встречи.

Скриншот: Instagram/ queenrania

Напомним, Ирина Луценко пришла в Раду в брендовых красных сапогах за 1400 евро.

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