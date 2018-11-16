В субботу, 17 ноября, экс-министр юстиции и адвокат Елена Лукаш готовится сделать важное заявление. Оно прозвучит на YouTube-канале "Страны".

Об Лукаш сообщила в видеоанонсе.

"Это самое серьезное решение в моей жизни. Я долго думала, прежде чем принять его. Смотреела на убийственный цинизм власти и трусливое бездействие оппозиции. На Родину, похожую на горящий дом. На страдающих людей, на войну, нищету и несправедливость. Я хочу попросить вас о поддержке и сказать, что реальная альтернатива есть. Хватит бояться и молчать. Хватит терпеть и зависеть от воли маргинальных, жадных и трусливых паразитов, превративших нашу жизнь в ад. Я иду с открытым забралом. Я ничего не боюсь. Я не сдамся и не предам. Я иду..." - сказала Елена Лукаш в видеоанонсе.

Напомним, среди тех, кто принял решение баллотироваться в президенты много известных политиков и бизнесменов. Это Сергей Тарута, экс-глава СБУ Наливайченко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, экс-министр экологии Игорь Шевченко.

Как сообщала "Страна", первом туре на выборах президента Украины за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,4% украинцев. Затем в рейтинге симпатий идет деятель культуры Владимир Зеленский, который все еще не сказал "да" в ответ на вопрос о своем участии в кампании – 7,6%.