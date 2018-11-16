Чтобы приготовить традиционный праздничный салат "Оливье" на новый год 2019, украинцам придется потратить на 28% больше денег, чем в прошлом году. Об этом написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Повышение цены Дорошенко изучал на примере стандартного рецепта, который он также разместил в своем посте: отварной картофель - 600 г, отварная морковь - 250 г, лук - 200 г, вареная колбаса - 600 г, яйца - 8 штук, соленые огурцы - 500 г, консервированный зеленый горошек в жестяной банке - 425 г, майонез - 300 г и соль по вкусу.

По данным Алексея Дорошенко, исходя из средних цен, необходимое количество продуктов обойдется украинцам в 2018 году: 3,9 грн за картофель, 3 грн за морковь, 2,1 грн за лук, 54,7 грн за колбасу, 19,9 грн за яйца, 35,2 грн за банку маринованных огурцов, 32,4 грн за банку горошка, 15 грн за упаковку майонеза. Также он приводит цены, актуальные на ноябрь и констатирует, что салат подорожал.

"В 2017 году приготовление почти 3 кг салата "Оливье", которых будет достаточно для большой семьи из 8 человек, обошлось бы в 130,2 грн", - написал Дорошенко.

А в 2018 году такое же количество "Оливье" обойдется в 166,2 грн. То есть, за год блюдо подорожало на 36 грн, или почти на 28%.

Скриншот: Facebook/ Олексій Дорошенко

Напомним, за 2017 год салат "Оливье" в Украине подорожал почти на треть.

Также мы писали, что на новогоднем корпоративе БПП собрались "декоммунизировать" салат "Оливье".