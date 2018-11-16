В ФСБ попытались проникнуть в базы данных визового центра TLSсontact, предоставляющего услуги по обработке заявлений на визы в страны Шенгенской зоны и Великобританию.

Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat и российского издания The Insider.

Расследование базируется на документах и свидетельствах, полученных от бывшего IT-сотрудника TLSсontact "Вадима Митрофанова" (имя изменено), и имело целью выяснить, в частности, как получили британскую визу обвиняемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов.

Поиск Bellingcat через корпоративные реестры в России показал, что единственной компанией, в которой формально работал Боширов, была Kursor Ltd, московский "производитель медицинского оборудования", которая была ликвидирована через несколько месяцев после того, как Боширов "получил свою фальшивую личность в 2009 году".

Таким образом, он не мог подтвердить финансовую состоятельность или наличие деловых связей. Тем не менее, Боширов и Петров, по-видимому, получали визы в Великобританию, а также многократные шенгенские визы, по которым они как минимум четыре раза посетили Британию и 7 других стран ЕС в период 2014-2018 годов.

"Митрофанов" рассказал, что 2016 году он работал главным техническим специалистом в компании TLSсontact, предоставляющей эксклюзивные услуги по обработке заявлений в консульствах, включая консульства Великобритании в России. По его словам, в то время он был завербован - под давлением - в качестве тайного сотрудника ФСБ.

ФСБ планировала использовать его, чтобы попытаться получить конфиденциальный поток информации о заявителях на получение визы.

Он также рассказал, что ФСБ угрожала депортировать его жену (гражданку Монголии), для которой "Митрофанов" безуспешно пытался получить вид на жительство в России.

"Митрофанов" рассказал, что от него хотели получить информацию о внутренних регламентах и ​​организационной структуре TLSContact, об IТ-сетях и инфраструктурных проектах, а также об использовании систем обнаружения вторжений. По его словам, он предоставил поддельные данные с установленными приманками для обнаружения вторжения.

Вскоре после передачи он сказал, что заметил попытки вторжения. Позже он обнаружил, что у ФСБ уже есть существующий доступ к камерам видеонаблюдения, установленным в центре подачи виз. Он предположил, что доступ был получен при помощи системы СОРМ-2, позволяющая ФСБ контролировать практически весь незашифрованный трафик. Система является обязательной для всех интернет-провайдеров в России.

Кроме того, по его словам, спецслужбы пыталась устроить в TLS своего сотрудника. Известно, что была как минимум одна попытка, и она оказалась безуспешной.

В конце июня 2016 года "Вадиму Митрофанову" в ФСБ поставили задачу: предоставить доступ к системам визового центра через уязвимость в системе электронных очередей, а также создать бэкдор, который помог бы им получить доступ к сети визового центра.

Митрофанов пообещал выполнить это после запланированной командировки в Китай, но, по его словам, намеренно затягивал процесс до осени, чтобы выехать из России и увезти семью.

Почти через год после того, как "Митрофанов" был завербован ФСБ, он прибыл в США с семьей и обратился за политическим убежищем. Причина, изложенная в 10-страничном заявлении властям США, заключалась в том, что, будучи вынуждены сотрудничать с ФСБ, он в конечном итоге сознательно саботировал свою работу. США пока не ответили на запрос Митрофанова о предоставлении убежища.

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В ФСБ не верят, что данная система глобального интернета "не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества" в РФ.

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