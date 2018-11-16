41-летняя российская певица Елена Ваенга была госпитализирована в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Исполнительница несколько дней находилась в Веденеевской больнице в Санкт-Петербурге. В одном из постов в качестве геолокации указано "реанимация".

"Вот так выглядит умирающая боль... жалейте только время... и слезы детей, чем бы они ни были оправданы, выхожу из больницы и бью тату", - подписала артистка публикацию.

Поклонники первыми обратили внимание на загадочные фотографии и депрессивные подписи к ним. На первой появившейся в профиле звезды публикации была изображена Ваенга с закрытыми глазами.

Напомним, в 2017 году Ваенга перенесла одно из выступлений из-за травмы шеи. Настоящая фамилия эстрадной певицы Хрулева. Она является лауреатом премий "Шансон года".

Как сообщала "Страна", в августе известная украинская актриса Сумская попала в реанимацию по дороге на спектакль.

Напомним также, что певица Лобода появилась на фото в новом образе без намека на перенесенную операцию. Также появилось видео, как лидер Раммштайна забрал Светлану Лободу из клиники после операции.