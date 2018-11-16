Нападение на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, которое произошло 16 ноября в Киеве, - это попытка мести Сергею Козьякову за его принципиальную позицию в деле проведения честного конкурса в Антикоррупционный и Верховный суд Украины. Об этом в Facebook написал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

По его словам, полиция Киева начала расследование данного факта по части 2 статьи 346 УК Украины, предусматривающей насилие по отношению к государственному деятелю. Проводятся первоочередные следственные действия.

Геращенко также обратился к руководству правоохранителных органов Украины с призывом повысить меры безопасности для членов ВККС и международных экспертов, которые приступили к проведению конкурса по отбору судей Антикоррупционного суда.

Скриншот: Facebook/ Антон Геращенко

Напомним, 6 ноября были названы имена экспертов, которые станут отбирать антикоррупционных судей в Украине.

Также мы писали о том, почему конкурс в Антикоррупционный суд оказался на грани провала.