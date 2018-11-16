За развращение 8-летней девочки в Киеве 49-летний аниматор приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы. После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Соломенский районный суд Киева суд объявил обвинительный приговор 16 ноября.

В 2016 году, вышеупомянутый гражданин работал руководителем выездного Кукольного театра. Его пригласили на детский праздник в качестве аниматора-кукловода.

Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь половых органов.

О "странном" поведении аниматора девочка рассказала родным, которые в дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, но собранными в ходе следствия доказательствами, а именно заключением психологического исследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами, его вина в совершении инкриминируемого преступления была полностью доказана.

Как сообщала "Страна", обвиненный в педофилии актер из сериалов "Глухарь" и "Марш Турецкого" повесился в СИЗО. Сосед Фатеева по камере заявил, что спал, когда все произошло.

Отметим, что в Совфеде России предложили кастрировать педофилов.