16 ноября часть котельных Смелы по-прежнему не работает, некоторые жители города до сих пор остаются в холодных домах. Об этом заявила Юлия Тимошенко, которая приехала инспектировать ситуацию в городе Черкасской области, передает пресс-служба "Батьківщини".

По словам Тимошенко, посетив одну из котельных, она выяснила, что та не работает, газ не подан в котлы, а люди продолжают мерзнуть в неотапливаемых домах.

Кроме того, в Смеле наблюдаются проблемы с электроэнергией, так как многие местные жители используют обогреватели, чтобы отопить дома.

Напомним, по состоянию на утро 16 ноября, несмотря на требование Порошенко, в Смеле без отопления оставались до 45% домов.

Также мы писали, что Порошенко 15 ноября под свою ответственность приказал дать тепло и газ в Смелу в течение нескольких часов.