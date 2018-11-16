Народный артист Украины Алексей Горбунов, звезда кинолент "Гвардия" и "Шпион", пожаловался, что в стране у него значительно меньше работы, чем было в России. Об этом он рассказал в интервью радио "Новое время".

"Как я привык жить - в России я снимался в пяти картинах в год в главных ролях. Если вы историю посмотрите, то увидите, в скольких фильмах я снялся. И какие там роли. За пять лет жизни в Украине я снялся в двух фильмах, если мы говорим о прокате", - пожаловался Горбунов, добавив, что роли в украинских лентах были эпизодическими и небольшими.

Горбунов отказался сниматься в российском кино в декабре 2014 года ради роли в украинском телесериале "Гвардия", посвященном войскам, проводящим силовую операцию на юго-востоке страны.

Горбунов снялся в таких фильмах, как "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Статский советник", "Охота на пиранью", "12", "Дом Солнца", "Стиляги" и "ПираМММида", а также в дилогии "Обитаемый остров".

Ранее Алексей Горбунов заявил, что украинцы должны примириться с Россией, чтобы закончить войну.

Напомним, 8 ноября в кинотеатрах стартовал показ фильма "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Название изменили, чтобы обозначить разницу с книгой. Кроме того, съемочная команда рассудила, что Ворошиловград может вызвать ложные ассоциации, да и иностранцам сложно выговорить такое название. Слоган фильма - "Защищай свое".