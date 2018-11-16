В Полтаве проведут благотворительный концерт для сбора помощи двум девочкам 11 и 12 лет, которые попали в реанимацию с черепно-мозговыми травмами в результате ДТП. Дети нуждаются в срочных операциях.

Для сбора помощи в среду, 21 ноября, в 18:30 в Полтавском городском доме культуры состоится благотворительный концерт. Его организует Образцовый ансамбль танца "Гарний настрій", участницами старшей группы которого являются обе пострадавшие в автокатастрофе.



"Мы такие же дети, как и ты, и думаем так: если каждый из нас откажется от какой-то новой вещи, с нами ничего не случится, мы будем жить дальше. А для Тани и Ангелины (пострадавшие девочки - Прим.Ред.) эти деньги - жизненная необходимость. Поэтому не будьте равнодушны. И помогите спасти жизнь", - говорится в обращении детей из коллектива "Гарний настрій", которые зовут всех прийти на благотворительный концерт и помочь двум нуждающимся в помощи маленьким девочкам.

"Мы верим в то, что мир не без добрых людей", - резюмируется в опубликованном сообщении. Помочь можно придя на благотворительный концерт или рассказав о нем знакомым.

Как сообщала "Страна", под Киевом пьяный водитель-евробляхер сбил двоих детей и скрылся. На месте ДТП были найдены фрагменты авто и спустя несколько часов его обнаружили на трассе Киев-Ковель.

Напомним, что после первого снега за сутки в Украине произошло более тысячи ДТП. Погибли 11 человек.